Bisherige Kurzarbeit-Anträge kosten knapp 5 Milliarden Euro

Insgesamt beantragten rund 43.000 Unternehmen in Österreich Kurzarbeit, 24.000 Anträge wurden bereits genehmigt. Sollte der Rest auch noch genehmigt werden, würde das Fördervolumen auf rund 4,86 Milliarden Euro ansteigen.

Fast jeder 5. in Kurzarbeit

Sollten die noch offenen Anträge genehmigt werden, würden sich österreichweit knapp 17,8 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit befinden. In Vorarlberg wären es 31,2 Prozent der Arbeitnehmer, in Niederösterreich 22,8 Prozent, in Wien und der Steiermark 19,8 Prozent.