Bisher keine Todesfälle durch Omikron gemeldet

Bei der WHO sind bisher keine Informationen über Todesfälle durch die Omikron-Variante eingegangen. Die Weltgesundheitsorganisation ist momentan damit beschäftigt, weitere Daten zur Variante zu sammeln.

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bisher keine Todesfälle infolge einer Infektion mit der Coronavirus-Variante Omikron gemeldet worden. Das teilte WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Freitag in Genf mit. Die WHO sammelt demnach die Daten über die Verbreitung der neuen Coronavirus-Variante und wertet sie aus. Er habe aber "noch keine Berichte über Todesfälle im Zusammenhang mit Omikron gesehen", fügte Lindmeier hinzu.