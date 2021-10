Bisher 200.000 Booster-Impfungen in Österreich

Bisher haben in Österreich mehr als 200.000 Menschen eine Auffrischung ihrer Corona-Schuptzimpfung erhalten. Vorrangig ist die Booster-Impfung für Personen über 65 Jahre und für Gesundheitspersonal empfohlen.

Gute Immunantwort auf 3. Corona-Impfung

Auffrischungsimpfugen derzeit mit Biontech/Pfizer empfohlen

Antikörpertestung vor der Impfung: Information des Gesundheitsministeriums

"Wenn basierend auf dem Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 fälschlicher Weise und entgegen der medizinischen Empfehlungen von einer Impfung gegen Covid-19 abgeraten wird und die Person, der von einer Impfung abgeraten wurde, an Covid-19 erkrankt, so kann dies auch haftungsrechtliche Konsequenzen haben, weil es klar im Gegensatz zur ausdrücklichen medizinischen Empfehlung steht", hieß es auch in einem Schreiben an die Landesimpfkoordinatoren, Landesgesundheitsräte und die Ärztekammer.