Bis zu 30 Prozent: Fitnesscenter klagen über Kundenschwund

Rund 25-30 Prozent der Fitnessstudio-Kunden haben während des Lockdowns ihre Mitgliedschaft gekündigt. Laut Branchensprecher wird es wohl zwei Jahre dauern, um das Vor-Coronaniveau wieder zu erreichen.

Die Fitnessstudios in Österreich haben durch die Lockdowns in der Coronapandemie laut Branchenschätzungen rund 25 bis 30 Prozent der Stammkunden verloren. "Es wird zwei Jahre dauern, um das Vor-Coronaniveau wieder zu erreichen", sagte der WKÖ-Branchensprecher und Salzburger Fitnesscenter-Betreiber Christian Hörl zur APA. Um aus der wirtschaftlichen Schieflage herauszukommen, fordern die Fitnessstudiobetreiber eine Mehrwertsteuersenkung wie in der Gastronomie.