Bis 700.000 Euro wert: 400 Jahre alter Wandteppich in Wien-Döbling gestohlen

Ein wertvoller Wandteppich wurde aus einem Haus im Besitz der US-Botschaft in Wien gestohlen. Die 400 Jahre alte Handwerkskunst ist zwischen 500.000 und 700.000 Euro wert.

Nach dem Diebstahl eines 400 Jahre alten Wandteppichs aus einem Haus im Besitz der US-Botschaft in Wien-Döbling hat das Bundeskriminalamt am Dienstag Fotos des 500.000 bis 700.000 Euro teuren Diebesguts veröffentlicht. Das Haus stand zum Tatzeitpunkt am 1. August leer. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Da das Gebäude im Besitz einer Ländervertretung ist, wurde ebenfalls das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hinzugezogen.