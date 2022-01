BirdLife Österreich: Erste Trends der "Stunde der Wintervögel 2022"

Einmal mehr hat die Stunde der Wintervögel geschlagen: Im dreizehnten Jahr der Wintervogelzählung zeichnet sich ab, dass die Kohlmeise das Schnäbelchen vorn hat.

Die Kohlmeise ist Österreichs häufigster Wintervogel, gefolgt von Haussperling und Feldsperling. Auf Platz vier die Amsel. Diese ersten Trends (Stand 10.1. 11 Uhr) basieren auf den Daten der bisher rund 16.500 Teilnehmer:innen, die ihre Beobachtungen online an die Vogelschutzorganisation BirdLife meldeten. Das Endergebnis der „Stunde der Wintervögel 2022“ erfolgt nach Auswertung aller Meldungen am 24. Jänner 2022 (Einsende- und Meldeschluss ist der 17. Jänner 2022).

Spannende Trends bei der Wintervogelzählung

Temperatur und Schneelage während des Zählzeitraums sind wichtige Faktoren, die das Auftreten der heimischen Vögel im Siedlungsraum stark beeinflussen. Südlich der Alpen überwintern generell mehr Vögel. So ist heuer ein deutliches Nord-Süd-Gefälle zu beobachten: In der Steiermark (rund 37 Vögel pro Garten) und Kärnten (rund 35) sind österreichweit die meisten Vögel pro Garten anzutreffen. Bei Schnee finden die Samenfresser in der freien Landschaft und in den Wäldern weniger Nahrung und fliegen zu den Futterstellen im Siedlungsraum.