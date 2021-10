Vogel des Jahres 2022 ist die Mehlschwalbe

Sie ist eine typische Bewohnerin von Österreichs Dörfern und Städten, die jeder kennt: die Mehlschwalbe. Leider gibt es allen Grund, um den frisch gekürten Vogel des Jahres 2022 besorgt zu sein.

Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich kürte die Mehlschwalbe nun zum Vogel des Jahres 2022 und machte darauf aufmerksam, dass es Grund zur Sorge gibt. Die bundesweiten Bestandszahlen haben sich in den vergangenen 20 Jahren auf etwa 17.500 Brutpaare halbiert, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Verantwortlich sind dafür die Menschen.