BIP sackte im jetzigen Lockdown weniger ab als 2020

Die Wirtschaftsaktivität war Ende November höher als vor einem Jahr, der Lockdown wirkte sich nicht so stark auf das BIP aus wie noch 2020. Viele Branchen waren vom Lockdown auch gar nicht betroffen.

Viele Wirtschaftsbereiche kaum von Lockdown betroffen

Starker Samstagsumsatz vor dem Lockdown

Vor allem in der letzten November-Woche, die von einem neuerlichen Lockdown für alle geprägt war, zeigten sich die Auswirkungen der verschärften Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Es kam etwa zu einem merklichen Rückgang der Personenmobilität in allen öffentlichen Räumen und zu einem deutlichen Einbruch beim Einzelhandel und dem privaten Konsum, während in der Woche davor durch weihnachtliche Vorziehkäufe noch ein Anstieg zu verzeichnen war. Insbesondere gab es einen sehr starken Samstagumsatz am 20.11., dem letzten Geschäftstag vor dem Inkrafttreten des vierten Lockdown.

Dienstleistungen nahmen ab

Die markante Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik spiegelte sich auf Entstehungsseite des BIP vor allem im Dienstleistungssektor. In Beherbergung und Gastronomie nahm die Aktivität im Vergleich zur vorhergehenden Periode ohne Einschränkungsmaßnahmen (KW 43 und 44, letzte Oktober- und erste November-Woche) um 53 Prozentpunkte ab und lag zuletzt bei rund 16 Prozent der Vorkrisenhöhe. Im Handel betrug der Rückgang 4,5 Prozentpunkte, in den sonstigen Dienstleistungen - die u.a. persönliche Dienstleistungen, körpernahe Dienstleistungen und auch Veranstaltungen enthalten - waren es 20,5 Prozentpunkte Rückgang. In Beherbergung/Gastronomie, dem Handel und sonstigen Dienstleistungen ist der geschätzte Wertschöpfungsverlust durch den Lockdown heuer stärker als im Vorjahr, da durch die Beschränkungen die wirtschaftliche Aktivität von einem höheren Ausgangsniveau eingebremst wird - weil heuer in den Wochen davor schon mehr Geschäft gemacht wurde, so Baumgartner zur APA.

Die Google-Mobilitätsindikatoren sanken insbesondere in den Bereichen Handel und Freizeit sowie an Verkehrsstationen signifikant, wenn auch nicht so stark wie in der "harten" Phase des zweiten Lockdown im November 2020. "Voriges Jahr im November waren die Schulen geschlossen, die sind jetzt offen", so Baumgartner. Anderseits habe es heuer in der letzten Oktober-Woche Herbstferien gegeben, was zu einem leichten Plus inländischer Hotelgäste geführt habe, in der Woche darauf u.a. wegen Ferien in Bayern zu mehr ausländischen Gästen, zeige die anonyme Auswertung von Kreditkartenzahlungen.