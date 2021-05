BioNTech/Pfizer mit Lieferproblemen: Auch Österreich betroffen

In den kommenden zwei Wochen wird BioNTech/Pfizer weniger Corona-Impfstoff liefern als geplant. Die Zusage für das laufende Quartal wird aber eingehalten. Auch Österreich ist betroffen.

BioNTech reduziert in den kommenden zwei Wochen seine für Deutschland zugesagte Liefermenge mit Corona-Impfstoff, will aber dafür Ende Juni zusätzliche Mengen liefern. Die Lieferzusage für das laufende Quartal werde eingehalten, teilte das deutsche Gesundheitsministerium am Mittwoch unter Berufung auf Angaben des Unternehmens mit. Das Ministerium in Berlin versicherte, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf die zugesagte Liefermenge für die Länder hätten.