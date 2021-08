Biontech/Pfizer: Kommt vollständige Zulassung am Montag?

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommt Medienberichten zu Folge nächste Woche möglicherweise eine vollständige Zulassung.

Die Arzneimittelbehörde FDA prüfe derzeit die umfangreiche Dokumentation aller nötigen Daten und arbeite auf eine Entscheidung bis zum Ende des kommenden Montag hin, berichtete die "New York Times".

US-Regierung denkt an Push für Corona-Impfung

Aus Kreisen der Biden-Regierung hat CNN ebenfalls von einer solchen Zulassung "möglicherweise bereits am Montag" erfahren. Quellen der "Washington Post" kündigten sie "in den kommenden Tagen" an.