Biontech/Pfizer-Impfstoff schützt auch vor Corona-Varianten

Eine neue Studie hat gezeigt, dass der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer auch gegen die Corona-Variante Delta (vormals indische Variante) schützt.

Der Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer schützt einer neuen Studie zufolge auch vor der zuerst in Indien aufgetretenen Corona-Variante Delta (B.1.617.2). Auch vor mehreren anderen Varianten wie beispielsweise der zuerst in Nigeria aufgetretenen Mutante B.1.525 schütze der Impfstoff, schreiben die Wissenschafter um Pei Yong Shi von der University of Texas in Galveston im Fachjournal "Nature".