Biontech-Impfstoff: Hohe Wirksamkeit bei Jugendlichen

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist laut dem US-Pharmakonzern auch bei Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren sicher und wirksam.

In einer Studie mit 2260 Freiwilligen dieser Altersstufe in den USA sei keiner der geimpften Teilnehmer an Covid-19 erkrankt, teilte Pfizer am Mittwoch mit. 18 Personen seien es in der Vergleichsgruppe gewesen, die nur ein Placebo erhalten hätten.