Bildungsminister Faßmann soll weitgehende Verordnungen erlassen können

Durch ein neues Gesetz soll Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ermächtigt werden, weitgehende Verordnungen für den Schul- und Hochschulbetrieb zu erlassen.

Dies sieht ein Entwurf vor, der am Freitag im Nationalrat beschlossen werden soll. So soll der Minister Fristen und Stichtage des laufenden bzw. kommenden Schul- bzw. Studienjahrs inklusive der Ferien per Verordnung abändern können.