Faßmann: Entscheidung über Matura erst nach Ostern

Bildungsminister Faßmann will die Schulen stufenweise wieder hochfahren. Wann damit begonnen werden kann, ist aber noch unklar. Der fixe Termin für die Matura wird aber erst nach Ostern festgelegt.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will sich noch nicht festlegen, wann die Schulen und Universitäten wieder ihren Betrieb aufnehmen können. Er peilt eine schrittweise Wiederaufnahme an, zunächst unter anderem mit Maturanten. In einer Pressekonferenz Dienstagvormittag versicherte er: "Alle können und werden ihren Abschluss machen."