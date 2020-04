Faßmann: Erlass soll Lernen während Schulschließung regeln

Am Mittwoch hat Bildungsminister Faßmann einen Erlass angekündigt. Dieser soll das Lernen und Lernfortschritte während der Schulschließung regeln.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Mittwoch einen Erlass angekündigt, der das Lernen und Lernfortschritte in der Zeit der geschlossenen Schulen regeln soll. Von den Schülern sollte in der Coronakrise nicht zu viel gefordert werden, aber immer das Gleiche zu wiederholen, werde "viel zu langweilig", wie Faßmann am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal sagte.