Bilanz nach drei Jahren Integrationsgesetz: Für Raab "Erfolgsgeschichte"

Äußerst positiv fällt die Bilanz aus, die Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) zum Integrationsgesetz zieht. Wertekurse als Integrationsmaßnahme hatten einigen Zulauf erhalten.

In den vergangenen drei Jahren hätten rund 31.000 Flüchtlinge an einem verpflichtenden Wertekurs teilgenommen, fast die Hälfte davon Frauen. Bei den Vorgängerkursen war der Anteil noch deutlich geringer, etwa 2016 21 Prozent.

Raab: Gerade Frauen profitieren von Integrationsmaßnahmen

Rund 14.400 geflüchtete Frauen seien in einem Wertekurs, etwa 19.700 in einem Deutschkurs gewesen, bilanziert Raab. Gerade Frauen aus patriarchal geprägten Kulturen profitierten von den Integrationsmaßnahmen, glaubt die Ministerin: "In den verpflichtenden Deutsch- und Wertekursen erfahren sie nämlich, welche Chancen sie in Österreich auf ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben haben, ohne dabei auf Entscheidungen ihrer Familie oder gar ihres Mannes angewiesen zu sein."