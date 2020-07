Biker-Unfall auf der Märzstraße in Wien-Fünfhaus

Am Montag kam es auf der Märzstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Der Biker wurde dabei leicht verletzt.

Ein 45-jähriger Mann fuhr am Montag gegen 17 Uhr mit seinem Pkw in der Zinckgasse in Fahrtrichtung Felberstraße geradeaus über die Kreuzung mit der Märzstraße. Ein 29-jähriger Mann fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Motorrad in der Märzstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision, wodurch der 29-Jährige stürzte und sich verletzte. Der Mann wurde vor Ort den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.