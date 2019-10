"Bier trinken, WUK retten!": Ottakringer Bockanstich 2019 mit gutem Zweck

Am Montag fand der Ottakringer Bockanstich 2019 in der Ottakringer Brauerei statt. Heuer soll der Bierverkauf dazu beitragen, die Sanierung des WUK zu unterstützen.

Am Montagabend hat sich scheinbar ganz Wien in der Ottakringer Brauerei getroffen. Über 1.000 Besucher haben beim Bockanstich 2019 den Auftakt der Starkbiersaison gefeiert. Der Ottakringer Bock wird heuer zum "Kultur-Reparatur-Seidl". Der Kauf des Bieres dient in diesem Jahr einem guten Zweck, nämlich der Sanierung der Kulturinstitution WUK. Die Aufsichtsratsvorsitzender Ottakringer Getränke AG Christiane Wenckheim, Stadträtin Ulli Sima, die Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei Matthias Ortner und Tobias Frank und WUK Geschäftsleiter Vincent Abbrederis nahmen gemeinsam den Bockanstich vor.