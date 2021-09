Bezirk Braunau erreichte Impfquote von 50 Prozent

Der Bezirk Braunau hat eine Impfquote von 50 Prozent erreicht. Das bedeutet, dass die Ausreisekontrollen enden, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 300 fällt.

Der Bezirk Braunau hat am Wochenende die erste Hürde auf dem Weg zum Ende der seit einer Woche geltenden coronabedingten Ausreisekontrollen genommen. Die Impfquote im Bezirk erreichte 50 Prozent, hieß es am Samstag aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Am Freitag war die Impfquote mit 49,9 Prozent noch knapp darunter gelegen.