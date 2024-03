Bewerbung für NEOS-Listenplätze für Nationalratswahl 2024 gestartet

Während in den Vereinigten Staaten der "Super Tuesday" stattfindet, beginnen die NEOS hierzulande mit ihrer Kandidatenliste für die Nationalratswahl.

Erweiterter Vorstand und Mitgliederversammlung entscheiden über NEOS-Kandidaten für Nationalratswahl

Ab heute um 12 Uhr können Interessierte sich für eine Kandidatur bei der Nationalratswahl auf der NEOS-Liste bewerben, eine Parteimitgliedschaft ist keine Voraussetzung. Die Bewerbungsfrist endet am 20. März um 12 Uhr nach 15 Tagen. Danach geht zwischen 25. März und 3. April der "Online Dialog" vonstatten, in dessen Rahmen man die Kandidatinnen und Kandidaten abklopfen kann. Dann findet das traditionell dreistufige Listen-Verfahren der NEOS statt: Öffentliche Vorwahlen von 4. bis 13. April, dann der Erweiterte Vorstand und schließlich eine Mitgliederversammlung am 20. April in Graz.