NR-Wahl: Kogler ortet gute Gründe für Herbsttermin

In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag äußerte sich Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler zu verschiedenen Themen der österreichischen Innenpolitik und der europäischen Agenda.

Kogler geht von einem regulären Termin für die nächste Nationalratswahl im Herbst aus und unterstrich die Wichtigkeit der fortgesetzten Regierungsarbeit mit der ÖVP, trotz bestehender Differenzen zwischen den Koalitionspartnern. Er betonte, dass es für die türkis-grüne Regierung in dieser Legislaturperiode noch viel zu tun gebe.

Kogler richtete Kritik gegen FPÖ und Kickl

Trotz Kritik an der FPÖ verteidigte Kogler die Zusammenarbeit mit dieser Partei in Untersuchungsausschüssen, um notwendige Mehrheiten zu erreichen. Er unterstrich die Notwendigkeit, auch "rechte" oder "rechtskonservative" Positionen in einer Demokratie zuzulassen, grenzte sich jedoch klar von Rechtsextremismus ab.