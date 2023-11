Die Wiener Polizei fahndet nach einem bewaffnetem Raubüberfall in Wien-Meidling nach einem möglichen Serientäter.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 10.10.2023, gegen 20:00 Uhr, zwei Angestellte eines Lebensmitteldiscounters mit einer Schusswaffe bedroht und sie angewiesen zu haben, sich auf den Boden zu legen. Anschließend fesselte er sie mit Kabelbinder. In weiterer Folge flüchtete der mutmaßliche Täter mit der Tageslosung. Zuvor versteckte sich der Tatverdächtige in der Toilettenanlage des Geschäfts. Der Raub ereignete sich nach Geschäftsschluss in den Büroräumlichkeiten. Die Wiener Polizei berichtete am 11.10.2023 in einer Presseaussendung über die Tat.