Bewaffneter Raubüberfall in Wiener Supermarkt: Täter auf der Flucht

Am Dienstag soll ein derzeit noch unbekannter Mann einen Wiener Supermarkt überfallen haben und anschließend geflüchtet sein.

Ein derzeit noch unbekannter männlicher Täter soll sich vor Geschäftsschluss in der Toilettenanlage eines Lebensmitteldiscounters in der Oswaldgasse in Wien-Meidling versteckt haben. Als zwei weibliche Angestellte (40 und 36 Jahre alt) im Büro die Abrechnung durchführten, soll der Tatverdächtige diese mittels einer Schusswaffe bedroht und sie angewiesen haben sich auf den Boden zu legen.

Mann bedrohte Angestellte in Wiener Supermarkt mit Waffe

Dort soll er sie mit Kabelbindern gefesselt haben und in weiterer Folge mit der Tageslosung aus den Kassen in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die beiden Angestellten konnten sich selbst befreien und die Polizei verständigen. Eine Sofortfahndung verlief negativ. Die beiden Frauen blieben körperlich unverletzt, erlitten aber einen Schock, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch. Die Ermittlungen laufen.