Betrunkener randalierte in Einkaufszentrum in Wien-Liesing: Festnahme

Ein stark alkoholisierter Mann ist am späten Freitagabend im Kaufpark Alterlaa in Wien-Liesing völlig ausgerastet. Zunächst attackierte er Security-Mitarbeiter und danach zwei alarmierte Polizisten. Der 54-jährige Wiener schlug mit seiner Gipshand so heftig auf einen Beamten ein, dass dieser ins Spital musste, berichtete am Samstag die Exekutive.