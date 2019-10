Betrunkener provoziert und attackiert Polizisten an Wiener Tankstelle

An einer Tankstelle in Wien-Döbling kam es Sonntagfrüh zu einem Zwischenfall. Ein 21-jähriger Mann deutete an, dort Polizisten erschießen zu wollen.

In einer Tankstellenfiliale in Döbling wurden Polizeibeamte Sonntagfrüh kurz nach 6 Uhr von einem 21-jährigen Österreicher am Verlassen des Shops gehindert. Er stellte sich den Beamten in den Weg und simulierte mit Gesten und Geräuschen das Erschießen der Beamten.

Widerstand gegen die Staatsgewalt – Polizist verletzt

Bei der anschließenden Identitätsfeststellung wurde der Mann zunehmend aggressiver und leistete heftigen Widerstand. Der 21-Jährige wurde schlussendlich angezeigt und vorläufig festgenommen. Auf Grund der heftigen Gegenwehr musste Körperkraft angewendet werden. Dabei verletzte sich einer der Beamten an der Hand

Betrunkener hatte auch Kokain bei sich