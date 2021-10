Betrunkener ging auf Polizisten in Wien 15 los

In Wien-Rudolfsheim nahm die Polizei am Sonntag einen 23-Jährigen fest, nachdem der stark alkoholisierte die Beamten beschimpfte und auch attackierte.

Am Sonntag wurden Polizisten gegen 13.20 Uhr wegen eines Streits in die Grenzgasse in Wien-Rudolfsheim verständigt. Vor Ort wollte man den Sachverhalt klären, dabei wurden sie von einem 23-jährigen somalischen Staatsangehörigen beschimpft.