Betrunkener attackierte Polizisten in Wien-Meidling

Am Sonntagabend wurde die Polizei in Wien-Meidling auf einen betrunkenen Pkw-Fahrer aufmerksam. Der junge Mann attackierte die Beamten im Streifenwagen.

Am 22. März wurde ein 28-jähriger Pole gegen 20.35 Uhr in der Arndtstraße in Wien-Meidling mit seinem Pkw angehalten, wobei sich der Verdacht einer Alkoholisierung ergab.