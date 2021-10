Betrunkener am Wiener Gürtel angefahren

In der Nacht auf Samstag wurde am Wiener Gürtel ein 20-Jähriger angefahren. Beim Fußgänger wurde eine Alkoholisierung von 2,57 Promille festgestellt.

Laut derzeitigen Erhebungen soll ein 25-jähriger Pkw-Lenker in der Nacht auf Samstag am mittleren Fahrstreifen des Neubaugürtels Richtung Lerchenfelder Gürtel gefahren sein. Ein 20-jähriger Fußgänger wollte offenbar zum selben Zeitpunkt den Neubaugürtel auf einem Zebrastreifen von links nach rechts überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten, wodurch der Fußgänger schwer verletzt wurde. Er wurde durch einen Wiener Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Der Fußgänger wies eine Alkoholisierung von 2,57 Promille auf.