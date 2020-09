Betrug mit Diätpillen: Urteil gegen 44-Jährige

Gemeinsam mit ihrem Ehemann betrieb eine 44-Jährige Etikettenschwindel mit Diätpillen. Nun wurde sie zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt.

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist eine 44-Jährige am Dienstagnachmittag wegen Betrugs und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte gemeinsam mit ihrem Ehemann Diätpillen verkauft und dabei laut Anklage Etikettenschwindel betrieben.

Etikettenschwindel mit Diätpillen: Bedingte Haft für 44-Jährige

Sie habe das nicht gewusst, als sie auf Wunsch ihres Mannes in den Handel mit den Pillen einstieg, die unter anderem über Amazon vertrieben wurden, hatte die 44-Jährige beim Prozessauftakt Ende Juni erklärt: "Ich habe selber 2014, 2015 diese Form von Diät gemacht. Ich habe damit abgenommen." In weiterer Folge habe ihr Mann in Österreich den Handel mit den Kapseln und einer angeblich ebenfalls gewichtsreduzierenden Teemischung aufgezogen, die er aus Frankreich und Belgien bezog. Sie habe "die Produkte eingepackt und weitergegeben, wenn er nicht anwesend war" und sich um Werbung in ihrem Bekanntenkreis gekümmert.