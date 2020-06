Wiener Ehepaar flog mit Diätpillen-Schwindel auf: Prozess vertagt

Für eine Packung mit 30 "Diätkapseln" hatte ein Wiener Ehepaar 50 Euro verlangt. Obwohl es sich dabei um kein Naturprodukt handelte, wurde es als solches angepriesen. Nun mussten sich die beiden vor Gericht verantworten.

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Dienstag der Prozess gegen ein Ehepaar begonnen, das über Jahre hinweg Diätpillen verkauft und dabei Etikettenschwindel betrieben haben soll.

"Diätpillen" fälschlicherweise als Naturprodukt angepriesen

44-Jährige will von Betrug nichts gewusst haben

Sie habe das nicht gewusst, als sie auf Wunsch ihres Mannes in den Handel mit den Pillen einstieg, die unter anderem über Amazon vertrieben wurden, versicherte die 44-jährige Frau: "Ich habe selber 2014, 2015 diese Form von Diät gemacht. Ich habe damit abgenommen." In weiterer Folge habe ihr Mann in Österreich den Handel mit den Kapseln und einer angeblich ebenfalls gewichtsreduzierenden Teemischung aufgezogen, die er aus Frankreich und Belgien bezog. Sie habe "die Produkte eingepackt und weitergegeben, wenn er nicht anwesend war" und sich um Werbung in ihrem Bekanntenkreis gekümmert.