Betrügereien haben laut FMA in der Coronakrise zugenommen

Die Finanzmarktaufsicht warnt: Betrügerische Delikte im Finanzsektor haben im Zuge der Coronakrise zugenommen. Betrüger setzen etwa auf Kryptowährungen wie Bitcoin und nutzen die Home-Office-Situation aus.

Betrüger nutzen geänderte Rahmenbedingungen: Home Office

"Der Betrug passt sich dynamisch an die Rahmenbedingungen an", so Müller. Auch das Faktum, dass sich viele Mitarbeiter aufgrund der Coronakrise im Home-Office befinden, werde derzeit von Kriminellen verstärkt ausgenützt. So sei die FMA von fingierten Anforderungen von Vorgesetzten an Mitarbeiter, Auszahlungen in Millionenhöhe zu tätigen, informiert worden. Im Bereich der Verbraucherkredite seien dagegen unerlaubt von Kreditnehmern geforderte Vorwegzahlungen ein Problem, so Müller weiter.