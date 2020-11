Betroffene von Terrorattacke in Wien erhalten Opferhilfe

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Tag nach dem Terroranschlag in Wien daran erinnert, dass Betroffene der Attacke Anspruch auf medizinische und psychosoziale Hilfe sowie Entschädigungen haben.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Dienstag an Ansprüche nach dem Verbrechensopfergesetz erinnert. Betroffene der Terrorattacke von Montagabend erhielten medizinische und psychosoziale Hilfe sowie Entschädigungen. Das Sozialministeriumservice (SMS) bemühe sich um eine prompte Abwicklung, so Anschober in einer Aussendung.