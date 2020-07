Besuch in Wiener Pflegeheimen weiter streng reglementiert

Besuche in Wiener Pflegeheimen bleiben weiterhin streng reglementiert. Leichte Lockerungen gibt es dennoch ab 1. Juli, ab dann sind erstmals wieder zwei Besucher pro Bewohner erlaubt.

Der Zugang zu den Wiener Pflegewohnhäusern bleibt streng reglementiert. Lediglich leichte Lockerungen werden ab 1. Juli verordnet, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Gespräch mit der APA berichtete. So sind künftig statt einem zwei Besucher erlaubt. Umfangreiche Tests Corona -Tests in den Einrichtungen sind nun ebenfalls weitgehend abgeschlossen. 0,5 Prozent der Befunde waren positiv.

Besuch im Zimmer nur in Ausnahmefällen

Angehörige, die eine Bewohnerin oder einen Bewohner besuchen, werden laut Hacker weiterhin nach Möglichkeit in ausgewiesene Zonen gebeten - die bevorzugt im Freien eingerichtet werden. Lediglich in Ausnahmefällen ist der Besuch im Zimmer bzw. der Station erlaubt. Auch eine Anmeldung ist nötig. Fallen wird jedoch die Mindestraumgröße von zehn Quadratmeter pro Person.

"Wir sind gut mit den Maßnahmen gefahren", zeigte sich Hacker überzeugt. In den Einrichtungen sei man sehr diszipliniert vorgegangen. In Wien sei auch keine Übersterblichkeit verzeichnet worden, betonte er. Was nicht bedeutet, dass in Wien Pflegewohnheime nicht betroffen waren.