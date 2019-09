Bestialischer Gestank: Asia-Küche in Wien-Penzing ausgehoben

Am Mittwoch konnte die Polizei und das Finanzamt eine illegale Asia-Küche in Wien-Penzing ausheben. Die Anwohner riefen die Polizei, weil sie durch den Geruch belästigt wurden.

Im Keller eines Wohnhauses in Wien-Penzing fand die Polizei und die Finanzpolizei einen 57-jährigen Chinesen vor, der sich illegal in Österreich aufhielt. Die hygienischen Zustände in der "Küche" waren dabei miserabel. Der Müll stapelte sich und der Geruch war in der Tat nasenbetäubend.