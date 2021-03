Berlin, Brandenburg und München stoppen AstraZeneca-Impfung bei Unter-60-Jährigen

In Deutschland sind in den vergangenen Wochen insgesamt 31 Fälle von Hirnvenenthrombosen bekannt geworden, 29 bei Frauen. Neun endeten tödlich. Die Bundesländer Berlin und Brandenburg sowie die Stadt München setzten daher die Impfung bei Jüngeren aus.

Nach neuen Komplikationen und Todesfällen zeitnah nach einer Impfung haben die deutschen Bundesländer Berlin, Brandenburg und die Stadt München Impfungen mit AstraZeneca für unter 60-Jährige vorläufig ausgesetzt. Die deutschen Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 18.00 Uhr über den Einsatz. Vom österreichischen Gesundheitsministerium hieß es, man stehe bezüglich des Vakzins in ständigem internationalen Austausch.

AstraZeneca nur noch für Über-60-Jährige

Das Nationale Impfgremium (NIG) werde sich - wie auch schon in den vergangenen Wochen - mit aktuellen Entwicklungen zu AstraZeneca befassen. Derzeit wird die Impfung nach Plan weiter verfolgt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland will einem Medienbericht zufolge Corona-Impfungen mit AstraZeneca nur noch für über 60-jährige Frauen und Männer empfehlen. "Hinsichtlich der zweiten Impfstoffdosis für jüngere Personen, die bereits eine erste AstraZeneca-Dosis erhalten hätten, wolle die Stiko bis Ende April Stellung nehmen. Bis dahin sollten Studien ausgewertet werden, ob eine Zweitimpfung auch mit einem mRNA-Impfstoff wie etwa von Biontech möglich ist.