Bereits mehr als drei Millionen Corona-Impfungen durchgeführt

Mehr als drei Millionen Mal ist in Österreich mittlerweile im Kampf gegen die Corona-Pandemie geimpft worden. Das gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Freitag bekannt.

Mehr als 46.000 Corona-Impfungen im Schnitt pro Tag

Impftempo von Vakzin-Verfügbarkeit abhängig

Mückstein will alle Impfwilligen bis zum Sommer versorgen

Am höchsten lag die Durchimpfungsrate am Freitag im Burgenland mit 29,4 Prozent. In Tirol waren 28,7 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Vorarlberg 27 Prozent. In Kärnten lag die Durchimpfungsrate bei 25,7 Prozent, in Niederösterreich bei 25,5 Prozent, in Oberösterreich bei 24,3 Prozent, in der Steiermark bei 23,5 Prozent und in Wien bei 23,1 Prozent. Am niedrigsten ist die Durchimpfungsrate mit 22,4 Prozent nach wie vor in Salzburg.