Benefiz-Kabarett Gala in Wien brachte 25.000 Euro für Tiere

Viktor Gernot, Reinhard Nowak, Tricky Niki, Angelika Niedetzky und viele mehr strapazierten am Dienstagabend im Theater Akzent die Lachmuskeln des Publikums - und das für den guten Zweck.

Lachen ist nicht nur gesund, sondern kann auch dabei helfen, Tierleben zu retten. So geschehen am 1. Oktober im Theater Akzent, wo es lustig wurde: Österreichs Kabarett-Elite strapazierte zum Wohle der Schützlinge des Wiener Tierschutzvereins (WTV) die Lachmuskeln des Publikums.

Monica Weinzettl initiierte Benefiz-Kabarett Gala für Tiere

Initiiert wurde dieses Projekt, wie könnte es anders sein, von einer Kabarettistin selbst. Monica Weinzettl, offizielle Botschafterin des WTV, wollte sich ganz besonders engagieren: „Nur mein Gesicht für den guten Zweck in die Kamera zu halten, war mir zu wenig. Denn was braucht ein gemeinnütziger Verein am Dringendsten? Ganz genau: Geld. Und wie kommt man schnell zu viel Geld, abgesehen von einem Banküberfall? So kam mir die Idee zu einer Kabarett-Gala mit Österreichs Kabarett-Größen.“