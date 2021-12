Belgien: Haus von EU-Abgeordnetem und Impf-Befürworter angegriffen

Das Haus des EU-Abgeordneten Pascal Arimont an der Grenze zu Deutschland wurde in der Nacht auf Samstag angegriffen. Arimont geht davon aus, dass der Angriff mit seiner öffentlichen Befürwortung der Corona-Impfung zusammenhängt.

"Wir werden diese Art von Hass niemals akzeptieren", schrieb Parlamentspräsident David Sassoli am Montag auf Twitter. Manfred Weber (CSU), Fraktionschef der Christdemokraten, sagte, man sei schockiert und unterstütze Arimont.

Angriff auf Haus eines EU-Abgeordneten in Brüssel

Wie Arimont auf Facebook mitteilte, schrieben Unbekannte in Großbuchstaben an sein Garagentor des Hauses in Büllingen: "Lügen, erpressen, hetzen, spalten...Dafür werdet ihr Bezahlen!!!".