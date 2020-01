Beleidigung? "Oida"-Prozess geht in die zweite Runde

Hat er nun "Alter" verstanden, obwohl nur "Oida" gesagt wurde. Damit muss sich das Verwaltungsgericht auseinandersetzen. Ein Fotograf hat das zu einem Polizisten gesagt und sollte 100 Euro Strafe zahlen.

Sagen Sie niemals "Oida" zu einem Polizisten! Das kann Sie nämlich 100 Euro Strafe kosten. So geschah es zumindest dem Wiener Fotografen

Nathan Spasić. Der will die Strafe jedoch nicht annehmen und ficht sie vor Gericht an.