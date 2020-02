Beiträge beim Opernball verschwendet? Weiter Aufregung um WKÖ-Loge

Die Aufregung um die Opernball-Loger der WKÖ wird weiter aufrecht erhalten. Kurz vor der anstehenden Kammerwahl ist die Geschichte ein gefundenes Fressen für die Fraktionen.

Mahrer: Aussagen waren "Satire"

Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf (ÖVP) meinte am Mittwoch in einer Pressekonferenz zum Coronavirus, er sage nichts zu dieser "anderen Sache", sondern spreche lieber darüber "was wir tun, um die Wirtschaft vor Schaden zu bewahren." WKÖ-Präsident Harald Mahrer hatte am Sonntag die Aussagen als satirisch bezeichnet und die Kosten für die Logen als Repräsentationsaufwand verteidigt. Für ihn sei der Opernball ein Arbeitsball.