Bei "The WineHunter" auf kulinarischer Reise durch Italien

Am 17. Juni kommen Weinliebhaber im Wiener Museumsquartier voll auf ihre Kosten, wenn bei "The WineHunter" exklusiv prämierte Weine aus Italien zur Verkostung ausgeschenkt werden.

"The WineHunter" verwandelt Wien am 17. Juni 2019 bereits zum 15. Mal zum Schauplatz ausgezeichneter Weine "Made in Italy". Das von den Organisatoren des weltberühmten Meran WineFestival ins Leben gerufene Event nimmt seine Besucher mit auf eine kulinarische Reise durch Italien.