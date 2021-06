Bei EM-Spiel: Ursache für Eriksen-Kollaps steht fest

Nach den Testergebnissen aus dem Krankenhaus steht fest: Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen hatte beim EM-Spiel einen Herzinfarkt. Mit Corona oder einer Impfung hängt dieser allerdings nicht zusammen.

Christian Eriksen ist nach Angaben des dänischen Teamarztes am Samstag bei der Fußball-Europameisterschaft nur knapp dem Tod entronnen. "Er war schon weg. Es war ein Herzstillstand", sagte Morten Boesen am Sonntag und verwies dabei auf Herzspezialisten. "Wir haben ihn mithilfe eines Defibrillator-Einsatzes zurückbekommen. Und das relativ schnell", berichtete Boesen bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen weiter.