Bei Bluttat in Salzburg war wohl Frau im Spiel

Jener 34-Jährige, der einen 42-Jährigen im Salzburger Flachgau erstochen haben soll, hat laut Polizei die Tat gestanden. Offenbar dürfte eine Frau der Grund für die Bluttat gewesen sein.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 42-jährigen Rumänen in Henndorf am Wallersee (Flachgau) am frühen Montagmorgen hat der festgenommene Verdächtige laut Polizei die Tat gestanden.