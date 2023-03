Mordalarm in Salzburg: Verdächtiger gefasst

Nach der Tötung eines 42-Jährigen im Salzburger Flachgau am Montag konnte die Polizei nach einer Großfahndung einen Verdächtigen festnehmen.

Montagfrüh fahndete die Polizei in Henndorf am Wallersee im Salzburger Flachgau nach einem Tötungsdelikt nach dem flüchtigen Täter. Ein 42-Jähriger wurde in einem mehrgeschoßigen Wohnhaus erstochen.

34-Jähriger soll Mann in Salzburg erstochen haben: Festnahme

Täter und Opfer dürften sich gekannt haben. Im Laufe des Vormittags wurde der Flüchtige, der in Österreich keinen Wohnsitz hat und in einer Ferienwohnung in Henndorf einquartiert war, gefasst. Der 34-Jährige soll in den nächsten Stunden von Ermittlern des Landeskriminalamtes einvernommen werden.