42-Jähriger in Salzburg erstochen: Täter auf der Flucht

Mordalarm im Salzburger Flachgau: Ein 42-Jähriger wurde Montagfrüh in einem Wohngebäude erstochen. Der Täter konnte flüchten, eine Großfahndung der Polizei läuft.

In Henndorf am Wallersee im Salzburger Flachgau hat sich Montagfrüh ein Tötungsdelikt ereignet. Ein 42-Jähriger wurde in einem Wohngebäude mit einer Stichwaffe getötet, sagte eine Polizei-Sprecherin zur APA.