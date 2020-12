Behindertenverband kritisiert AMS-Algorithmus

Der Bundesverband für Menschen mit Behinderung kritisiert den AMS-Algorithmus zur Ermittlung von Jobchancen von Arbeitslosen. Das Programm sei diskriminierend.

Der geplante Neustart des umstrittenen AMS-Algorithmus zur Ermittlung von Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen stößt auf massive Kritik des Bundesverbandes für Menschen mit Behinderung (ÖZIV). Er bedeute für Menschen mit Beeinträchtigung eine wesentliche Verschlechterung am Arbeitsmarkt.

"Das Diskriminierungspotenzial bei der Gruppe Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen ist dabei besonders hoch. Sie werden durch das Kriterium 'gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen' automatisch in jene Kategorie eingeteilt, in der es die allerwenigsten Förderungen gibt", so die Befürchtung von ÖZIV-Präsident Herbert Pichler.