Behindertenrats-Präsident Herbert Pichler tödlich verunglückt

Herbert Pichler, der Präsident des Österreichischen Behindertenrates, ist in der Nacht auf den Karsamstag im 57. Lebensjahr tödlich verunglückt. Das gab ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in einer Aussendung bekannt.

Pichler in Wien-Donaustadt von Pkw erfasst und tödlich verletzt

"Geschockt und zutiefst traurig" war der Obmann des Behindertenberatungszentrums BIZEPS, Martin Ladstätter. Er berichtete in einer Aussendung Details zu dem Unfall in Wien-Donaustadt: Pichler wurde laut Polizei in den Morgenstunden beim Aussteigen aus seinem Pkw vom Auto eines 33-jährigen Lenkers erfasst und so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Der 33-Jährige hatte laut ersten Ermittlungen keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. "Wir haben auf tragische Weise einen Freund verloren", stellte Ladstätter fest.