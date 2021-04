56-Jähriger beim Aussteigen aus Pkw in Wien-Donaustadt von Auto erfasst: Tot

Am Karsamstag ereignete sich in der Breitenleer Straße in Wien-Donaustadt in den frühen Morgenstunden ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 56-Jähriger verstarb.

Laut derzeitigen Erhebungen soll ein 33-jähriger Pkw-Lenker am 3. April gegen 4.15 Uhr die Breitenleer Straße in Wien-Donaustadt stadtauswärts gefahren sein. Ein 56-jähriger Mann saß in seinem am Fahrbahnrand der Breitenleer Straße abgestellten Pkw und öffnete die linke hintere Fahrzeugtüre.

Tödlicher Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt

Der 33-Jährige fuhr gegen die geöffnete Türe und erfasste den 56-Jährigen. Er erlitt dadurch schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, der Pkw-Lenker blieb unverletzt.