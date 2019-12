Beethoven-Jahr: Wien wird 2020 "Hauptstadt der Musik"

2020 feiert Wien Ludwig van Beethovens 250. Geburtsjahr. Der WienTourismus stellt das Gedenkjahr unter das Motto "Vienna 2020: Capital of Music".

"Wien war Beethovens kreatives Umfeld"

In Wien hören jeden Abend tausende Musikbegeisterte klassische Musik live in Opern- und Konzerthäusern von Weltrang, rund 100 InstrumentenbauerInnen und renommierte Musik-Universitäten beweisen Qualität auf globalem Niveau. Das zeigt sehr deutlich: Wiens Expertise als Musikstadt ist - weit über den kulturellen Bereich hinaus - auch zum Wirtschaftsfaktor geworden. Nicht von ungefähr zählt die Rolle unserer Stadt als Kultur- und Kreativ-Metropole auch zu den Spitzenthemen und strategischen Handlungsfeldern der Wiener Wirtschafts- und Innovationstrategie 2030", erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Präsident des WienTourismus.

musik2020.wien.info: WahlwienerInnen und deren Liebesbekenntnis

"Einst erkor Beethoven Wien zu seinem Lebensmittelpunkt, auch heute ist die Stadt für viele weltbekannte Musiker Wohn-, Arbeits- und Sehnsuchtsort. Dem folgt unser Zugang zum Jahresmotto ‚Vienna 2020: Capital of Music‘: Mithilfe von Testimonials richten wir die Scheinwerfer auf die Weltmusikhauptstadt Wien. Auf der zentralen Kampagnenseite lassen wir viele von ihnen mit sehr persönlichen Botschaften an die Stadt zu Wort kommen", erklärt Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Mehrere in die Tiefe gehende Interviews - etwa mit Weltstar Billy Joel, Filmmusik-Legende Hans Zimmer, Geigenvirtuose Joshua Bell oder Starpianistin Yuja Wang - geben Einblick in das Verhältnis der Weltstars zu Wien. Walter Werzowa zeichnet für Wiens Soundlogo zum Themenjahr 2020 verantwortlich: Der österreichische Komponist und "Guru of Audio Branding" (1994 entwickelte er mit der Audiosignatur für Intel eines der meistgespielten Soundlogos weltweit) kehrte nach 30 Jahren in Hollywood nun in seine Geburtsstadt Wien zurück.

B2B-Events in 10 Städten Europas und Asiens

"Vienna 2020: Capital of Music" mit interaktivem Beethoven-Hörspiel

Smarter Audio-Guide in der Sonnenbrille

In Kooperation mit der Österreich Werbung entwickelte der WienTourismus interaktive Stadtrundgänge für die erst seit Juni in Österreich erhältlichen Bose Frames: Mit Sonnenbrille samt Lautsprecher und der neuen #RelatedToAustria-App führt Ludwig van Beethoven akustisch durch Wien und New York. In Wien können BesucherInnen die Brillen ab sofort in der Tourist-Info am Albertinaplatz ausborgen. Für iOS steht die App "#RelatedToAustria - Ein Wien Audio AR Walk" kostenlos im App Store zum Download zur Verfügung.