"beef & glory" in Wien ist bestes Steakhaus Österreichs

Das Wiener Steaklokal "beef and glory" schaffte es in die Liste der weltweit besten 101 Steakhäuser. Und auch ein zweites Steakhaus in Wien ist im Ranking vertreten.

Zwei Österreichische Steaklokale haben es in das weltweite Ranking geschafft. Auf Platz 35 findet sich das Steaklokal DSTRIKT Steakhouse (Ritz Carlton Hotel Wien), und auf Platz 24 das "beef & glory", welches somit zum besten Steaklokal Österreichs gekürt wurde.

Europaweit bedeutet das Platz 8. Somit zählt das beef & glory neben Hawksmoore (London), Beast (London), Grill Royal (Berlin) und Le boeuf volant (Paris) zum "who-is-who" der europäischen Steakszene.

"beef & glory": Zahlreiche Auszeichnungen

"Mich sprachlos zu bekommen, ist nicht einfach. Doch heute war ich es! Jeden Tag aufs Neue bin ich dankbar, dass immer mehr und mehr Gäste unser Konzept kennen und lieben lernen. Wir sind definitiv kein gewöhnliches Steaklokal und auf dieses Erlebnis muss man bereit sein, sich einzulassen", so die beef-&-glory-Betreiberin Vlatka Bijelac.

Betreiberin Vlatka Bijelac. ©beef & glory

"Ein mega großes Dankeschön an meinen Mann, der mit mir durch dick und dünn geht und vor allem an unser gesamtes Team. Der beste Gastro Newcomer, 1 Haube, 2 Gabeln und jetzt noch diese ganz besondere Auszeichnung unter den Fleischliebhabern berührt mich sehr – und das alles nur innerhalb von 2 Jahren. Purer Wahnsinn!", freut sich die Gastronomin.